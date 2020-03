Confira o que vai fechar na cidade em prevenção contra o coronavírus; Prefeito faz alerta em vídeo

A SET (Secretaria de Esportes e Turismo) suspenderá todas as atividades que estavam agendadas para os próximos dias. A decisão passa a valer a partir da segunda-feira, dia 23, como medida preventiva o coronavírus.

Serão paralisados os treinos de atletismo, pedestrianismo, futebol, xadrez, damas, tênis, tênis de mesa, futsal, basquete, voleibol, voleibol adaptado, natação e malha.

Também estão suspensas aulas de projetos em parceria com a pasta, como judô, taekwondo, futebol americano, jiu-jitsu, handebol baby, ginástica rítmica, beisebol, kendo, tênis, futsal, karatê e zumba.

Além disso, foram adiados os campeonatos de futebol da Primeira Divisão, Futebol Cinquentão, Futebol de Base, Copa Mandi de Futsal, 3ª Copa de Caratê e a 8ª edição do Roseira Race Mountain Bike. Os torneios e competições disputados fora da cidade, que tinham a participação das equipes guaçuanas, também foram cancelados. As autorizações de uso das quadras e pistas de atletismo não serão mais emitidas. A Secretaria de Esportes e Turismo anunciará novas datas assim que houver a liberação por parte de órgãos de saúde e do Poder Público Municipal.

A Secretaria de Promoção Social, em cumprimento do decreto municipal publicado no domingo, dia 15, está suspendendo os serviços do Centro Dia do Idoso na quarta-feira, dia 18, e do Centro Dia do Deficiente na quinta-feira, dia 19.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que trabalha com grupos, também será suspenso, assim como as ações nos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

O início das oficinas de qualificação profissional e geração de renda e de inclusão digital, que seria no dia 1º de abril, também está suspenso pela Secretaria de promoção Social. As OSCs (Organização da Sociedade Civil) parceiras do município e os serviços de acolhimento de idosos, crianças e/ou adolescentes e pessoas em situação de rua também foram orientadas a suspender atividades em grupo, devido ao risco de contágio do coronavírus.

A Secretaria de Cultura suspenderá todas as suas atividades de março e abril a partir de segunda-feira, dia 23, seguindo decreto publicado no domingo, dia 15, pelo Município. A interrupção é parte de um conjunto de ações contra o avanço do coronavírus.

A programação do teatro Tupec já foi cancelada e a EMIA (Escola Municipal de Iniciação Artística) está diminuindo gradativamente as aulas nesta semana. A partir do dia 23, toda a programação estará suspensa. As atividades só serão retomadas após orientação técnica dos órgãos de saúde e Poder Público Municipal. Os alunos não terão problemas com as vagas, pois as faltas serão todas justificadas pela escola.

Buriti Shopping – Diante dos esforços gerados diante ao Covid-19 e seguindo as orientações das autoridades públicas, comunicamos que nosso shopping irá operar de forma reduzida, por 15 dias, já a partir desta quarta-feira, dia 18/03, até o dia 02/04.

Segunda a Domingo, das 12h00 às 20h00.

(Horário diferenciado para Let’s Eat – das 17h00 às 22h00, e para o Tenda – que mantém seu horário normal)

Procon orienta população a utilizar aplicativo

O Procon (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor) orienta os munícipes para que instalem o aplicativo da instituição, o “Fundação Procon SP”, para a o registro de reclamações. O atendimento presencial será preferencialmente para pessoas acima de 60 anos.

A orientação se dá por medidas de contenção ao coronavírus. O aplicativo realizará todos os serviços disponibilizadas pela fundação e pode ser adquirido de maneira gratuita na loja de aplicativos do celular. Para mais informações, acesse https://www.procon.sp.gov.br.

Prefeito

O coronavírus é uma preocupação de todos. E Mogi Guaçu não está imune a esse problema. O prefeito Walter Caveanha vem a público para pedir atenção a todos os guaçuanos para redobrar os cuidados na prevenção.