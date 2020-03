Confira as vagas de emprego ofertadas pelo PAT para esta segunda (09)

Vagas disponíveis no PAT, para esta Segunda-feira, 09/03/2020

Atualizadas às 16h00 do dia 06/03/2020.

–CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO)

–ENCANADOR INDUSTRIAL

–MESTRE DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE SISTEMAS OPERACIONAIS

–MONTADOR MECÂNICO

–TERAPEUTA OCUPACIONAL (NECESSÁRIO FORMAÇÃO ESPECÍFICA EM TERAPIA OCUAPACIONAL).

–TORNEIRO MECÂNICO (EXPERIÊNCIA EM OPERAR FRESADORAS, MANDRIS, FURADEIRAS E PLAINADORES DE METAIS).

As vagas possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: TODAS AS VAGAS DISPONÍVEIS EXIGEM 6 MESES DE EXPERÊNCIA.

Interessados nas vagas devem comparecer ao PAT Mogi Guaçu – Rua São José, 49 – Centro.

Com: Carteira de Trabalho, RG, CPF e Número do PIS

Horário de Atendimento do PAT: das 08h00 às 16h00. De Segunda a Sexta-feira

Telefone: 19 3841-7323 / 3851-5300