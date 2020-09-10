Confira as vagas de emprego disponíveis no PAT Mogi Guaçu

ASSISTENTE DE VENDAS : NECESSÁRIO TER LIDERANÇA EM EQUIPE, ROTINA ADMINISTRATIVA, CONTROLE ESTOQUE, OPERAÇÃO DE CAIXA E ATENDIMENTO AO PÚBLICO. CNH: AB
AUXILIAR CONTÁBIL : NECESSÁRIO CONHECIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE IMPOSTOS E LANÇAMENTOS CONTÁBEIS. TER CURSO TÉCNICO OU SUPERIOR.
BORRACHEIRO : PARA MONTAGEM, DESMONTAGEM, TROCA DE PNEUS , ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO E CONSERTOS EM GERAL. CNH : AB
ENCARREGADO MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS. NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA EM LIDERANÇA E ATIVIDADES CORRELATAS. CNH: B
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM. EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CAMINHÕES , MÁQUINAS DE DEMAIS VEÍCULOS. CNH : D
MONTADOR DE ANDAIMES: NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA COM MONTAGEM DE ANDAIMES, NO SOLO OU ALTURA, CARGA E DESCARGA DE CAMINHÕES, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS : NECESSÁRIO CONHECIMENTO NA ÁREA, BÁSICO EM DESENHOS E MEDIDAS, SOLDAS EM GERAL, MÁQUINAS E FERRAMENTAS USADAS NA FABRICAÇÃO E MONTAGEM. DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR CASO NECESSITE. CNH: AB
MOTORISTA ENTREGADOR: OBRIGATÓRIO TER CURSO EM TÉCNICO DE SEGURANÇA E EXPERIÊNCIA COMO ENTREGADOR EM MOGI GUACU E REGIÃO. CNH: AB
OPERADOR DE EMPILHADEIRA : VAGA PARA A CIDADE DE ITAPIRA. REALIZAR EMBARQUE DE PRODUTOS ACABADOS NOS CAMINHÕES ATRAVÉS DA EMPILHADEIRA. NECESSÁRIO CONHECIMENTO NA ÁREA. CNH: AB
SALGADEIRO: NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA NA ÁREA.
TÉCNICO DESENVOLVEDOR WEB : NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA COM SISTEMA DE TELEFONIA ANALÓGICA E DIGITAL PABX. DIFERENCIAL QUE TENHA TRABALHADO COM OPERADORAS TELEFÔNICAS. CNH: AB
VENDEDOR EXTERNO : NECESSÁRIO CONHECIMENTO COM PRODUTOS AUTOMOTIVOS. CNH: AB
VIDRACEIRO (COLOCADOR DE VIDROS): NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA NA ÁREA. CNH: A
NOTA: “A VAGA ESTÁ ATUALIZADA ATÉ A DATA DE HOJE”, 10/09/2020, 16H”.
OBS: TODAS AS VAGAS DISPONIVEÍS EXIGEM 06 MESES DE EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA CARTEIRA DE TRABALHO.
Rua São José, 49 – Vila Júlia – Tel. 19 3891-5300 | 19 3841-7323