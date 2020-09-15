Confira as vagas de emprego disponíveis no PAT Mogi Guaçu para esta terça (15)

Confira as vagas atualizadas nesta segunda (14).
1. AJUDANTE DE PIZZAIOLLO : NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA NA ÁREA.
2. ASSISTENTE DE VENDAS : NECESSÁRIO TER LIDERANÇA EM EQUIPE, ROTINA ADMINISTRATIVA, CONTROLE ESTOQUE, OPERAÇÃO DE CAIXA E ATENDIMENTO AO PÚBLICO. CNH: AB
3. BORRACHEIRO : PARA MONTAGEM, DESMONTAGEM, TROCA DE PNEUS , ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO E CONSERTOS EM GERAL. CNH : AB
4. CALDEIREIRO SERRALHEIRO : VAGA PARA CIDADE DE CASA BRANCA . EXPERIÊNCIA NA ÁREA : CNH:AB
5. ENCARREGADO MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS. NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA EM LIDERANÇA E ATIVIDADES CORRELATAS. CNH: B
6. ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/FATURAMENTO: OBRIGATÓRIO ESTAR CURSANDO TÉCNICO OU SUPERIOR EM CONTABILIDADE OU ÁREA CORRELATA.
7. ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR DE LOGÍSTICA : OBRIGATÓRIO ESTAR COM CURSO EM ANDAMENTO. CONHECIMENTO NO MERCADO DE PRODUTOS QUÍMICOS SERÁ UM DIFERENCIAL.
8. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM. EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CAMINHÕES , MÁQUINAS DE DEMAIS VEÍCULOS. CNH : D
9. MECÂNICO MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS: VAGA PARA A CIDADE DE JACUTINGA. PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS E ATIVIDADES CORRELATAS. CNH: AB
10. MONTADOR DE ANDAIMES (EDIFICAÇÕES) : NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA COM MONTAGEM DE ANDAIMES, NO SOLO OU ALTURA, CARGA E DESCARGA DE CAMINHÕES, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
11. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS : NECESSÁRIO CONHECIMENTO NA ÁREA, BÁSICO EM DESENHOS E MEDIDAS, SOLDAS EM GERAL, MÁQUINAS E FERRAMENTAS USADAS NA FABRICAÇÃO E MONTAGEM. DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR CASO NECESSITE. CNH: AB
12. MOTORISTA CAMINHÃO GUINCHO PESADO : VAGA PARA A CIDADE DE MOGI MIRIM . NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA COM GUINCHO PESADO, LANÇA E PLATAFORMA. CNH: E
13. MOTORISTA ENTREGADOR: NECESSÁRIO CONHECIMENTO COM ENTREGAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMODATOS (DISPENSERS E DILUIDORES). CNH: D
14. SALGADEIRO: NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA NA ÁREA.
15. TÉCNICO DESENVOLVEDOR WEB : NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA COM SISTEMA DE TELEFONIA ANALÓGICA E DIGITAL PABX. DIFERENCIAL QUE TENHA TRABALHADO COM OPERADORAS TELEFÔNICAS. CNH: AB
16. VENDEDOR EXTERNO : NECESSÁRIO CONHECIMENTO COM PRODUTOS AUTOMOTIVOS. CNH: AB
17. VENDEDOR EXTERNO: NECESSÁRIO POSSUIR VEÍCULO PRÓPRIO, EXPERIÊNCIA , BOA COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE. CNH: AB
18. VENDEDOR INTERNO : INDISPENSÁVEL CONHECIMENTO EM DECORAÇÕES DE FESTAS.
19. VIDRACEIRO (COLOCADOR DE VIDROS): NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA NA ÁREA. CNH: A
O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) fica na Rua São José, 49 – Vila Júlia – Tel. 19 3891-5300 | 19 3841-7323