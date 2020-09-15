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Confira as vagas de emprego disponíveis no PAT Mogi Guaçu para esta terça (15)

Oportunidade

MGA 19 minutos atrás
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Confira as vagas atualizadas nesta segunda (14).

1.            AJUDANTE DE PIZZAIOLLO : NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA NA ÁREA.

2.            ASSISTENTE DE VENDAS : NECESSÁRIO TER LIDERANÇA EM EQUIPE, ROTINA ADMINISTRATIVA, CONTROLE ESTOQUE, OPERAÇÃO DE CAIXA E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.   CNH: AB

3.            BORRACHEIRO : PARA MONTAGEM, DESMONTAGEM, TROCA DE PNEUS , ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO E CONSERTOS EM GERAL. CNH : AB

4.            CALDEIREIRO SERRALHEIRO : VAGA PARA CIDADE DE CASA BRANCA . EXPERIÊNCIA NA ÁREA : CNH:AB

5.            ENCARREGADO MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS. NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA EM LIDERANÇA E ATIVIDADES CORRELATAS.  CNH: B

6.            ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/FATURAMENTO: OBRIGATÓRIO ESTAR CURSANDO TÉCNICO OU SUPERIOR EM CONTABILIDADE OU ÁREA CORRELATA.

7.            ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR DE LOGÍSTICA : OBRIGATÓRIO ESTAR COM CURSO EM ANDAMENTO. CONHECIMENTO NO MERCADO DE PRODUTOS QUÍMICOS SERÁ UM DIFERENCIAL.

8.            MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM. EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CAMINHÕES , MÁQUINAS DE DEMAIS VEÍCULOS. CNH : D

9.            MECÂNICO MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS: VAGA PARA A CIDADE DE JACUTINGA. PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS E ATIVIDADES CORRELATAS. CNH: AB

10.          MONTADOR DE ANDAIMES (EDIFICAÇÕES) : NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA COM MONTAGEM DE ANDAIMES, NO SOLO OU ALTURA, CARGA E DESCARGA DE CAMINHÕES, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

11.          MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS : NECESSÁRIO CONHECIMENTO NA ÁREA, BÁSICO EM DESENHOS E MEDIDAS, SOLDAS EM GERAL, MÁQUINAS E FERRAMENTAS USADAS NA FABRICAÇÃO E MONTAGEM. DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR CASO NECESSITE.  CNH: AB

12.          MOTORISTA CAMINHÃO GUINCHO PESADO : VAGA PARA A CIDADE DE MOGI MIRIM . NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA COM GUINCHO PESADO, LANÇA E PLATAFORMA. CNH: E

13.          MOTORISTA ENTREGADOR: NECESSÁRIO CONHECIMENTO COM ENTREGAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMODATOS (DISPENSERS E DILUIDORES). CNH: D

14.          SALGADEIRO: NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA NA ÁREA.

15.          TÉCNICO DESENVOLVEDOR WEB : NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA COM SISTEMA DE TELEFONIA ANALÓGICA E DIGITAL PABX. DIFERENCIAL QUE TENHA TRABALHADO COM OPERADORAS TELEFÔNICAS.   CNH: AB

16.          VENDEDOR EXTERNO : NECESSÁRIO CONHECIMENTO COM PRODUTOS AUTOMOTIVOS.   CNH: AB

17.          VENDEDOR EXTERNO: NECESSÁRIO POSSUIR VEÍCULO PRÓPRIO, EXPERIÊNCIA , BOA COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE.  CNH: AB

18.          VENDEDOR INTERNO : INDISPENSÁVEL CONHECIMENTO EM DECORAÇÕES DE FESTAS.

19.          VIDRACEIRO (COLOCADOR DE VIDROS): NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA NA ÁREA.   CNH: A

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) fica na Rua São José, 49 – Vila Júlia – Tel. 19 3891-5300 | 19 3841-7323

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