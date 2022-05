Confira a agenda musical dos melhores bares de Mogi Guaçu

Escolha o seu “rolê” e se divirta.

CERVEJA & CIA

Confira nas imagens abaixo a agenda completa:

MISTER CERVEJA CHOPPERIA

Quinta (26) Karaokê

Sexta (27) Anderson Lalão Acústico

Domingo (29) Karaokê

Mister Cerveja

CHOPERIA TRADIÇÃO

Aguardando a agenda:

(2) Choperia Tradição | Facebook

(Foto: Gilson Cardoso)

GRUPO DA ESTAÇÃO COMEMORA 10 ANOS NO DOMINDONo próximo domingo, 29 de maio, o Grupo da Estação completa 10 anos de formação. Por isso, o grupo celebrará a data na tradicional Roda de Samba e Choro com muita música no período das 10h às 14h, na praça Duque de Caxias, localizada atrás da antiga estação. O evento é gratuito e uma grande oportunidade de reunir a família e os amigos para curtir um dia diferente. O Grupo da Estação foi idealizado pelo musicista e pesquisador da música brasileira Henrique Perina e, desde maio de 2012, realiza encontros mensais continuando na ativa mesmo durante a pandemia via internet. No local terá praça de alimentação com opções de bebida e comida.