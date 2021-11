Confira a agenda cultural para este final de semana

Domingo (14) a partir das 12h00 tem o 1º Encontro de Motociclistas em comemoração aos 8 anos do Selvagens Motoclube em parceria com a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, o evento ocorrerá no Parque dos Ingás:

CHOPERIA TRADIÇÃO:

Quinta-feira, dia 11 = Thiago Lopez, a partir das 19h00

Sexta-feira, dia 12 = Águas Claras, a partir das 21h00

Sábado, dia 13 = Legião Urbana Cover – Palma Junior, a partir das 21h00

Domingo, dia 14 = Banda Rio Lobo Country Rock a partir das 22h00

Cerveja & Cia (Avenida Bandeirantes)

QUARTA,10/11 – #NOITE DO #CABARÉ Com Jean & Renan + Banda Arrocha Aê + Ruan & Ryan + Dj Cowboy.

QUINTA,11/11 – #QUINTA DO #FLASHBACK com Vdjricardo Hertz

SEXTA,12/11 – #SEXTANEJA Com Banda Pegada Universitária + Goiano Cantor.

SÁBADO,13/11 – #SENSACIONAL#BALADA Com Dj Bella + Dj Tomati + Dj Kid.

DOMINGO,14/11 – #DOMINGO – #SAMBA #PAGODE & #CIA Com Grupo Tá Legal + Pretinho Da hora + Claytinho + Dj Rapha.

SEGUNDA,15/11 (Feriado) #RODA DE #SAMBA Com Grupo Segunda da Resenha + Grupo Os Parceiros.

3831 4976 OU WHATSAPP (19) 9.9902 9521

AV. BANDEIRANTES, 1410 – PARQUE CIDADE NOVA – MOGI GUAÇU – SP

Candiá Prime Grill

Sexta-feira, dia 12 tem a Noite do Rock com a Banda Rock Village a partir das 19h00