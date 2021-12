Confira a agenda cultural da semana de Natal

Ainda da para curtir a semana do NATAL com muita música boa, confira algumas opções:

CHOPERIA TRADIÇÃO

Quinta (23):

Domingo, dia 26: Banda – Rock Tapes

Quarta, dia 30: Banda – Rota do Som

CERVEJA & CIA

Quinta, dia 23:

Domingo, dia 26:

Segunda, dia 27:

NATAL ENCANTADO

A programação do Natal Encantado será concluída nesta quinta-feira, dia 23 de dezembro. Desde o dia 1º de dezembro, diversas atrações artísticas gratuitas foram promovidas no palco do Parque dos Ingás e do Teatro Tupec do Centro Cultural, além da Praça Rui Barbosa, o Recanto. Ainda é possível acompanhar as apresentações no palco do Parque dos Ingás: às 20h haverá apresentação da Banda Pegada Universitária e às 21h música eletrônica com o DJ Zolrac. O Natal Encantado é promovido pela Prefeitura em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg).