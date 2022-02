Confira 4 grandes representantes do Brasil no exterior

O Brasil é o maior país da América Latina, mas não só em tamanho geográfico. Há muito tempo o país se destaca em alguns setores específicos, como a riqueza de produtos naturais para exportação e o grande turismo devido às belezas naturais. Individualmente ou coletivamente, o Brasil também sempre se destacou em alguns esportes, tal qual o futebol.

Contudo, já faz um bom tempo que não somos mais apenas “o país do futebol”. Os brasileiros vêm se mostrando grandes referências em diversas áreas. O Brasil possui representantes de peso na música, na pintura, artes plásticas, no surfe e até no poker! Confira quatro deles!

Alok

Influenciado pelos seus pais, que também eram DJs, Alok começou sua carreira em 2004, e em 2007, aos 17 anos, começou a fazer shows em grande escala e para grandes públicos.

Como produtor, Alok ganhou um lugar na cena nacional com um estilo peculiar, faixas underground e house music construindo seu próprio estilo, e esse estilo funcionou! Em 2014 ele foi escolhido pela Revista House Mag como o DJ número 1 do Brasil e após emplacar o hit “Hear Me Now” em 2016, ampliou ainda mais o seu reconhecimento internacional.

Em 2021, Alok foi eleito o 4º melhor DJ do mundo pela revista internacional e especializada em música eletrônica DJ Mag. Hoje, é certo dizer que Alok é um dos maiores representantes do Brasil no exterior e referência mundial da música eletrônica.

Adriana Varejão

Com uma prática diversificada que inclui pintura, escultura, desenho, e fotografia, Adriana Varejão é uma das vozes mais originais da arte contemporânea brasileira. Seus trabalhos abordam temas de colonialismo, miscigenação e antropologia brasileira. Ela pesquisa estas histórias brasileiras díspares e as junta em conjunto com vários outros elementos artísticos, dos mais tradicionais até os mais modernos, estilo esse que vem dando à ela reconhecimento internacional.

Atualmente, Adriana Varejão possui quadros no Lehmann Maupin, um dos mais importantes institutos artísticos mundiais. Adriana também conta com prêmios internacionais, alguns deles inclusive emitidos pelo Ministério da Cultura da França, além de diversos outros prêmios em âmbito internacional. A verdade é que o centro das obras dela são diversos elementos brasileiros que são apreciados em todo o mundo. Por esta razão, Adriana é uma grande representante do país no exterior.

Gabriel Medina

Gabriel Medina é o brasileiro que está mudando a maré no surf mundial. Nascido em São Sebastião e tricampeão da World Surf League, liga mundial de surfe, Medina, é o surfista que vem ocupando o primeiro lugar no ranking constantemente e também um dos mais populares surfistas desde a era Kelly Slater.

Além de suas conquistas mundiais, Medina conta com 8,8 milhões de seguidores, e é um dos nomes que mais representa o Brasil no exterior, ainda mais em um esporte que a hegemonia nunca foi nossa.

Aqui não é surpresa para ninguém. Desde o primeiro título de Gabriel Medina, muitos brasileiros passaram a acompanhar e até a praticar o surfe por sua causa. No entanto, o que mais chama atenção é o tempo que ele consegue se manter no topo da elite mundial de surfe e trazer a cada dia mais reconhecimento ao Brasil.

André Akkari

André Akkari é outro grande representante do Brasil no exterior. A área em que Akkari leva o nome do país é o poker. Sim, o poker. Hoje, após muito diálogo com a sociedade, já se entende que o poker não é jogo de azar e sim um esporte. No entanto, na época de Akkari, as coisas não eram tão evoluídas assim.

Ele começou a jogar poker em 2005 após ficar desempregado e foi tomando gosto pelo jogo e o estudando com afinco. Mesmo antes de suas maiores conquistas, André Akkari já comentava os torneios de poker na ESPN e conquistava muitos adeptos ao esporte com seu carisma.

É importante notar como Akkari fazia com as mãos de poker. Sua grande virada de chave foi a conquista de seu primeiro bracelete da World Series of Poker, o maior evento de poker do mundo, em 2011. Além de ser um ídolo nacional do poker, Akkari conseguiu um dos maiores feitos e levou o nome e a bandeira do Brasil ao posto mais alto do evento.

Como se não fosse o bastante, Akkari também faz parte do time PokerStars Team Pro já há 14 anos, um dos membros mais longevos do site. Um fato muito interessante é que André Akkari começou jogando freerolls, que são torneios de poker que acontecem gratuitamente, mas possuem prêmios em dinheiro. Com esse começo de história humilde, Akkari hoje já é milionário e referência mundial do poker. Tudo isso por causa de seu estudo e dedicação ao jogo.

Outro lado brilhante do esporte escolhido por Akkari é que ele é extremamente democrático. Qualquer jogador ou iniciante pode se dedicar, alcançar incríveis vitórias no poker e quem sabe também de tornar o próximo representante do Brasil no exterior. Afinal, como pudemos ver hoje, isso é algo que só tende a crescer.