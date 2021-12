Conferência Municipal de Saúde traça metas para os próximos anos

Teve início na manhã desta quarta-feira, dia 1º de dezembro, a 8ª Conferência Municipal de Saúde, no Teatro Tupec do Centro Cultural. O tema central do encontro é o “Impacto da Pandemia da Covid-19 na organização da Rede de Atenção à Saúde de Mogi Guaçu”. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Conselho Municipal de Saúde.

Os participantes foram divididos em três grupos para a discussão dos eixos: Importância da Atenção Básica a Saúde; Rede de Atenção Especializada e Hospitalar e Investimento na Gestão de Saúde- Garantia de Financiamento. Depois, as propostas serão apresentadas a todos os participantes, a fim de que no final do dia elas estejam aprovadas.

O vice-prefeito major Marcos Tuckumantel e o secretário de Saúde, Gildo Martinho de Araújo, recepcionaram os convidados. Entre eles, os vereadores Luciano Firmino Vieira, o Luciano da Saúde e Natalino Tony Silva e a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Dalva de Lima. Fernando Henrique de Paula Pugas, diretor técnico de Saúde do Núcleo de Assistência Farmacêutica da DRS VI de Bauru, esteve presente e foi um dos palestrantes, assim como o médico com residência em cirurgia torácica do HC da Unicamp e ex-secretário municipal de Saúde, Guilherme Barbosa.

“O serviço público exige de cada um de nós compromisso diário e coragem, especialmente em momentos decisivos como os que vivemos ao longo desse ano. Tenho muito orgulho de fazer parte de um time que veste a camisa do município. Que compreende a importância do seu papel para a construção de um ambiente melhor para todos vivermos”, destacou o vice-prefeito, que representou o prefeito Rodrigo Falsetti no evento.

O secretário de Saúde explicou que a Conferência Municipal será importante para a definição das metas para os próximos quatro anos. “Essa discussão tem fundamental importância para o desenvolvimento das nossas atividades ao longo dos próximos anos. Hoje a gente joga a semente e amanhã vamos colher os frutos”, ressaltou ao agradecer o empenho e dedicação dos funcionários da Saúde. “Agora, temos outra variante e estamos preparados para mais essa luta. Tudo o que a gente tem de recurso tecnológico estamos utilizando, mas o material humano é fundamental nesse desfio”, destacou.

A 8ª Conferência Municipal de Saúde será finalizada às 16h após a apresentação das propostas definidas pelos grupos. No decorrer de novembro, sete encontros preparatórios foram feitos com o objetivo de garantir uma ampla participação popular nas discussões que nortearão os rumos do Sistema Único de Saúde (SUS) do município.