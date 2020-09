Condutor perde controle e capota veículo na SP 340

Por volta da 16h00 desta terça, o condutor de 39 anos que conduzia um Honda Civic, placas de Mogi Guaçu/SP pela Rodovia SP 340, na altura do KM 179 (Próximo a Estiva Gerbi), sentido Campinas perdeu o controle do veículo, invadiu o canteiro lateral, bateu em uma canaleta de concreto e capotou.

O carro permaneceu capotado e populares que testemunharam o acidente acionaram o socorro do SAMU e Ambulância da RENOVIAS. Antes mesmo do socorro chegar, populares e curiosos desviraram o veículo. O condutor que estava sozinho no veículo recebeu os primeiros socorros e com diversas escoriações pelo corpo foi socorrido para a Santa Casa onde permaneceu internado.

A Policias Rodoviários Nóbrega e Gomes estiveram no local e a Perícia da Polícia Científica foi acionada, as causas do acidente vão ser apuradas, o veículo foi guinchado pela seguradora.