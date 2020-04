Condutor perde controle do veículo e acerta em cheio fachada de oficina

No final da tarde deste sábado (04), o condutor de um VW Gol trafegava pela Rua Pedro Voltane no Jardim Santa Terezinha II, quando perdeu o controle do veículo e acertou em cheio a fachada de uma oficina.

O carro destruiu parte da parede e da porta de aço, invadindo parcialmente o comércio.

GCMs foram para o local, mas o condutor havia se evadido, abandonando o veículo, minutos mais tarde ele foi localizado e não se feriu. A documentação do veículo se encontrava em atraso e o mesmo foi guinchado.