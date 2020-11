Condutor entra na contramão e morre ao bater frontalmente com outro carro

Por volta das 07h00 da manhã desta terça (17), um gravíssimo acidente aconteceu no KM 175 da Rodovia SP 342, próximo ao trevo da Avenida Suécia, região do Jardim Santa Terezinha.

Segundo os Policiais Rodoviários Cabo Wanzela e Soldado Edmar, o condutor de um GM Celta, placas de Mogi Guaçu, identificado como Luís Carlos Nascimento, 58 anos saiu da Avenida Suécia e adentrou a Rodovia SP 342 na contramão, sentido Campinas. Pouco mais de 500 metros ele chocou-se frontalmente contra um GM Prisma com placas de Campinas.

Equipes de Resgate do Corpo de Bombeiros e RENOVIAS foram acionados. Luís Carlos foi socorrido para Santa Casa em estado grave e morreu ao receber atendimento médico. No Prisma, a condutora teve fratura em uma das pernas e foi socorrida também em estado grave para a Santa Casa, onde se encontra internada, uma outra passageira do Prisma teve apenas ferimentos leves.

A Rodovia ficou interrompida parcialmente por pouco mais de uma hora e o local periciado pela Polícia Científica.

Fotos: Rodrigo Fernandes/MGA