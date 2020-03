Concursos públicos e processo seletivo foram adiados

A Prefeitura e a FEG (Fundação Educacional Guaçuana) suspenderam, por tempo indeterminado, os concursos públicos e o processo seletivo que estavam previstos para abril e maio, como forma de prevenção ao novo coronavírus.

As provas não foram canceladas, portanto, não existe a necessidade de ser efetuada nova inscrição. É importante que o candidato siga as instruções no site da empresa realizadora do concurso, o IUDS (Instituto Universal de Desenvolvimento Social).

O Concurso público que seria realizado pela Prefeitura é para cadastro reserva, com 19 cargos previstos. As informações completas e o edital estão no endereço https://iuds.org.br/informacoes/2334/.

Já para s provas que seriam realizadas pela FEG, no concurso estão disponíveis uma vaga para professor de Educação Básica I e para professor de Educação Básica III, de física. As outras vagas são para cadastro reserva. Para mais informações, acesse https://iuds.org.br/informacoes/2328/.

Já no processo seletivo, as provas são para cadastro reserva para os cargos de auxiliar de biblioteca, inspetor de alunos, auxiliar de serviços gerais e professores, de Educação Básica I até a III em diferentes áreas. Para consultar o edital e ter mais informações, acesse https://iuds.org.br/informacoes/2332/. Para tirar dúvidas sobre os concursos e processo seletivo, entre em contato com a IUDS pelo whatsapp (11) 98236-4952, pelo e-mail [email protected] ou acesse iuds.com.br.