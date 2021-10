Concurso elege Miss & Mister Melhor Idade

Na última sexta-feira, dia 1º de outubro, aconteceu a primeira edição do concurso Miss & Mister Melhor Idade de Mogi Guaçu. O evento foi realizado pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com o Cerâmica Clube, que cedeu o salão social para a realização do mesmo.

“O evento teve como objetivo a valorização daqueles que tanto contribuíram para a formação de nossa sociedade. Verdadeiros pilares da construção de valores sociais e morais pertinentes à uma comunidade”, comentou o secretário de Cultura, André Sastri.

O desfile contou com a participação de 13 inscritos na categoria Miss Melhor Idade e de dois inscritos na categoria Mister Melhor Idade. Foram avaliados pelos jurados os itens: beleza, desfile e simpatia. Todos os participantes receberam medalhas e diplomas de participação.

Durante o evento, houve apresentação dos alunos do estúdio impacto de danças. O corpo de jurados foi formado por Roberta Cristina Bataglini Aielo, Vanessa Gadagnotto Silva Barbosa e Edson Ronaldo Vieira.

Os participantes concorreram as categorias: Glamour Melhor Idade, Musa Melhor Idade, Simpatia Melhor Idade, 1ª Princesa Melhor Idade, Miss Melhor Idade 2021 e Mister Melhor Idade.

1º LUGAR: MISS MELHOR IDADE – 2021

JURACY LOPES MAJOWSKY – 83 ANOS

2º LUGAR: 1ª PRINCESA MELHOR IDADE 2021

JURACI MORENO – 71 ANOS

3º LUGAR: SIMPATIA MELHOR IDADE – 2021

MARIA GLÁUCIA C. FILETTI – 73 ANOS

4º LUGAR: MUSA MELHOR IDADE – 2021

IVANA BERNARDI – 60 ANOS

5º LUGAR: GLAMOUR MELHOR IDADE 2021

LOIDE SILVA GRARCIA – 80 ANOS

1º LUGAR: MISTER MELHOR IDADE – 2021

CARLOS ALBERTO SILVA DE AMORIM – 60 ANOS