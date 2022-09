Como usar duas contas no WhatsApp GB?

É possível usar duas contas no WhatsApp no GBWhatsApp, mas você precisa saber como configurá-las corretamente.

Embora possa parecer complicado à primeira vista, é um procedimento muito simples e rápido que tem suas vantagens.

No entanto, é importante observar que esse recurso não está disponível na versão oficial do WhatsApp, apenas nas versões do WhatsApp GB Pro, e a GB clássica, terão uma função específica para isso.

Mas por que ter duas contas do WhatsApp?

É natural que as pessoas tenham dois números de telefone e queiram se comunicar através de ambos, sem a necessidade de dois dispositivos para isso, não é?

Além disso, há pessoas que têm um contato profissional e outro focado na vida pessoal.

Dessa forma, eles buscam ter dois WhatsApp para manter esse relacionamento saudável, para que um não interfira no outro.

Portanto, ter duas contas do WhatsApp é muito interessante, mas a versão original do aplicativo permite apenas uma conta de cada vez.

Como resultado, os usuários recorrem a versão do WhatsApp GB, uma vez que ele tem várias funções, com a possibilidade de ter duas contas sendo uma delas.

Como usar duas contas no WhatsApp GB?

Como é um aplicativo mais avançado, você pode facilmente criar duas contas e, como eu disse, todo o procedimento é muito simples e fácil. Olha só!

Tenha dois números de telefone que funcionem

O primeiro passo é ter dois números de telefone para que você possa criar duas contas ao mesmo tempo e fazê-las funcionar ao mesmo tempo.

Então você deve ter o WhatsApp original instalado no seu dispositivo e funcionando corretamente com todas as suas próprias funções preservadas.

Baixe o WhatsApp GB

O próximo passo é baixar o WhatsApp GB no seu dispositivo móvel.

Como você já deve saber, como é uma cópia de outro aplicativo, você não o encontra disponível na Play Store e precisa baixá-lo manualmente.

Então, você só precisa baixá-lo, esperando que o aplicativo baixe completamente para o seu dispositivo.

Além disso, aqui nesta fase você deve ativar a opção “fontes desconhecidas” no seu smartphone, porque só assim você pode baixar o WhatsApp GB no seu dispositivo.

Quando ele tiver sido completamente baixado, você deve clicar nele e instalá-lo, aguardando que o processo seja concluído completamente e, em seguida, basta clicar em “abrir”.

Aceite os termos

Para usar duas contas do WhatsApp com o WhatsApp GB, você deve aceitar os termos, já que o Mod solicitará acesso aos arquivos do seu telefone, como fotos e localização, por exemplo.

Dessa forma, você só precisa permitir que isso seja feito clicando em “aceitar”.

Armazenamento no Google Drive

Após a etapa anterior em que você aceitou os termos, uma imagem aparecerá explicando que o GB não é um aplicativo que suporta o Google Drive e seu armazenamento.

Portanto, tudo o que você precisa fazer neste caso é continuar com o procedimento, clicando em “ok, entendi”.

Informe seus dados

Finalmente, tudo o que você precisa fazer é inserir os dados, completando alguns dados importantes, como:

Nome;

Imagem do perfil;

Status

Então, quando terminar este procedimento, você já terá duas contas e poderá enviar e receber mensagens.