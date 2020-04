Como fazer da alimentação uma aliada na luta contra o Coronavírus

Durante a quarentena, é natural perder o controle: com o mundo em caos, horários e refeições acompanham a tendência e ficam bagunçados também. A permanência em casa implica menos tempo gasto no transporte, o que leva as pessoas a acordarem e dormirem mais tarde. Porém, em tempos sem precedentes, é importante apegar-se à rotina e estabelecer um senso de normalidade, como fixar horários para as refeições principais.

Café da manhã ou desjejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia: essas são as refeições indicadas pelos nutricionistas para uma dieta saudável e completa. No isolamento social, porém, há quem pule refeições ou coma em excesso, em horários alternativos, para suprir a ansiedade. “Muitas pessoas relacionam o prazer em comer à quantidade: quanto mais eu como, mais prazer eu tenho. É importante ressignificar isso, ao procurar prazer nas refeições realizadas ao longo do dia” informa a Dra. Fernanda Macedo, nutricionista do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu.

Devido ao fechamento de muitos restaurantes e padarias, a população abusa dos serviços de delivery, o que pode desequilibrar a alimentação. “A busca por uma alimentação rápida pode levar à opções menos saudáveis. Manter uma dieta balanceada como um todo ajuda o organismo a manter a imunidade preservada, essencial em épocas de surtos de vírus. É importante em tempos como esse, então, ou cozinhar em casa, ou buscar delivery de comida caseira e saudável”, completa a nutricionista.

O ato de cozinhar que muitas vezes fica de lado na correria do dia a dia, no isolamento social volta a ter um papel importante, ao se mostrar uma opção saudável e mais econômica. No menu, escolhas leves e saudáveis são sempre recomendadas, como carnes brancas, grelhados e acompanhamentos como verduras, legumes e frutas in natura. Muitos desses preparos podem ser congelados, o que facilita o dia-a-dia. “O importante é usar a imaginação, afinal em situação de isolamento social, o tempo é nosso aliado” reforça a Dra. Fernanda.

Alguns alimentos práticos e indicados de serem preparados em casa são, de acordo com a médica, salada de macarrão com legumes, peixe no vapor, panqueca com farinha de aveia, torta de ricota com espinafre, bolo de beterraba, pão de queijo caseiro, suco de frutas natural, sopas, strogonoff, escondidinho, entre outros.

Além do papel fundamental de alimentação, alguns alimentos possuem função imunoprotetoras e ajudam para que o corpo tenha uma resposta melhor a frente às doenças oportunistas. Para ajudar você a saber quais são eles e como eles podem ser benéficos a saúde, nós listamos alguns que não podem faltar no cardápio diário. Confira quais são: