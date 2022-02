Como Descobrir Telefones Cadastrados no seu CPF? Será que é possível fazer determinada ação e descobrir possíveis números desconhecidos me seu nome?

Sabia que muitas pessoas utilizam o CPF de terceiros pra criar linhas pré-pagas de telefones celulares? É isso mesmo. Assim, é necessário descobrir se existe algum número em seu nome que não é seu.

Felizmente, hoje vamos lhe ensinar a como fazer isso. Portanto, caso queira saber como descobrir telefones cadastrados no seu CPF, acompanhe-nos até o final de nosso conteúdo e deixe um comentário caso possuir alguma dúvida. Vamos lá, leia conosco!

É possível descobrir telefones cadastrados no seu CPF?

Mas afinal, tem como descobrir telefones cadastrados no seu CPF ou as afirmações sobre o assunto são apenas ilusões? Felizmente, é possível sim ter determinada informação.

Vale ressaltar que ela é muito importante, afinal, saber se existe algum número cadastrado em seu CPF pode mostrar alguma informação que você não deseja.

Por exemplo, já pensou se tem algum número cadastrado no seu CPF na operadora Vivo, e você nem sequer teve um número na vida de tal operadora?

Apesar de parecer loucura, é mais comum do que você imagina. Mas isso explicaremos no decorrer de nosso conteúdo. Para descobrir telefones cadastrados no seu CPF, é necessário entrar no site do Cadastro Pré.

O que é o Cadastro Pré?

Mas afinal, o que é o Cadastro Pré?

O Cadastro Pré nada mais é do que um site unificado, onde você pode fazer a pesquisa de linhas pré-pagas em seu CPF em qualquer operadora do país.

Qualquer operadora com algumas ressalvas, isso porque estamos falando das maiores operados em território brasileiro.

O sistema foi criado em janeiro de 2020, logo após a Anatel aceitar a ideia vinda da união entre as maiores operadoras de celular em território nacional, são elas:

Algar;

Claro;

Oi;

Sercomtel;

TIM;

e Vivo.

Assim, caso você tenha algum número cadastrado em alguma dessas operadoras, basta informar o seu CPF no site oficial do Cadastro Pré pra descobrir até mesmo algum que você nem saiba que te.

Continue lendo conosco pra aprender de maneira simples como fazer isso!

Como Descobrir Telefones Cadastrados no seu CPF?

Mas afinal, e qual é o passo a passo necessário a ser feito pra descobrir possíveis números de linha pré-pagas registradas em seu nome? Deixamos especificado logo abaixo, leia:

Entre no site oficial do Cadastro Pré clicando aqui;

Em seguida, clique na guia “Consulta” constante no menu superior do site;

Agora, é necessário informar o seu CPF ou o CPF do titular da linha que deseja fazer a busca;

Logo após, clique na caixinha de “Não sou um robô”;

Clique também na caixinha que diz “Aceito os termos e condições”;

Agora, clique em “Consultar”;

E pronto, vai aparecer um código que indica em quais operadoras você possui números cadastrados. Os números de cada uma das operadoras, são:

Algar: 10312;

Claro: 1052;

Oi: 1057;

Sercomtel: 1051;

Tim: 1056;

Vivo: 1058.

Desvantagens do sistema Cadastro Pré

Mas, existem sim algumas desvantagens do Cadastro Pré. Isso porque ele não é tão específico quanto você imagina.

Conforme mencionamos, a única coisa que vai aparecer são os códigos das operadoras onde o CPF possui linha ativa. Então, se você tiver um chip na TIM, vai aparecer somente o número “1056”.

O site não informa quantos números existem em seu CPF, nem mesmo o número do celular em questão, visando priorizar a sua segurança, evitando passar seu número pra terceiros.

Além disso, o sistema funciona somente em linhas pré-pagas.

E então, conseguiu descobrir se existe algum número registrado no seu CPF? Ficou alguma dúvida em relação ao conteúdo que trouxemos hoje? Conte a nós, comente abaixo!

Até a próxima!