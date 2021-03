Comerciantes são vítimas de notas falsas de R$ 200; um suspeito foi detido

No início da tarde deste domingo (21) foi detido no Jardim Ypê IV um homem suspeito de estar envolvido com um comparsa na distribuição de pelo menos 3 notas falsas de R$ 200 reais no comércio da cidade, o crime ocorreu na sexta (19) e no sábado (20).

As vítimas são todas donas de agropecuárias, sendo uma na Avenida Emília Marchi Martini, outra na Rua Vereador Luiz Mendes no Jardim Novo I e mais uma na Rua Yolanda Martini Chiarelli, Jardim Brasília.

O criminoso que fez as compras com as notas falsas

O relato das vítimas sãos os mesmos. Um caminhão de pequeno porte chegava no comércio, o condutor ficava dentro do veículo e o passageiro, identificado até agora apenas pelo nome de “Zé” entrava no comércio e fazia compras entre R$ 40 e R$ 100 e pagava com a nota de R$ 200, levando a mercadoria e o troco em notas verdadeiras. Mais tarde, todas as três vítimas perceberam que a nota era falsa e realizaram boletim de ocorrência virtual.

Já neste domingo, a vítima da Avenida Emília Marchi Martini viu o momento em que o referido caminhão passou em frente seu comércio e passou a seguir o mesmo, pedindo ajuda para a GCM pelo fone 153. O caminhão foi abordado na Rua Morretes no Jardim Ype IV pelos GCMs Gois e Camargo, apoio Colombo, Pontelli e Wagner.

O condutor do caminhão foi conduzido para a Central de Polícia Judiciária e ouvido pela Delegada Dr. Cintia Palma Rubim. Ele disse que deu carona para o tal de “Zé” que pagava o combustível, mas alegou não saber o nome completo e nem onde mora o criminoso. O motorista também disse que as compras foram feitas em pelo menos seis lojas, sendo em Mogi Mirim e Mogi Guaçu.

Comparecem na Central de Polícia Judiciária as vítimas que reconheceram L.B. de 40 anos como sendo o parceiro do criminoso e entregaram as notas falsas, as quais foram apreendidas. O detido acusado de participar do crime foi liberado, porque o caso é de Polícia Federal e as notas não foram periciadas, além de estar fora do período de flagrante.

O caso será levado ao conhecimento da Polícia Federal que deverá dar sequência nas investigações.