Comerciantes querem a volta da zona azul, mas que o povo pague a conta

“Na manhã desta quinta (18) a ACIMG (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu) recebeu representantes do comércio local para uma reunião a respeito da ausência de estacionamento rotativo (Zona Azul) na cidade.

Os pedidos dos comerciantes são de que volte a Zona Azul, que seja um sistema fácil de utilizar por todos os consumidores, que o perímetro de atuação do estacionamento rotativo abranja outras áreas do centro ou próximas a ele, dentre outros”.

A informação acima foi publicada na no site da ACIMG e compartilhada na página oficial da ACIMG no facebook no mesmo dia. O assunto que já estava sob a mira de inúmeras críticas , após o Vereador Amarai “Pezão” apresentar requerimento cobrando do Prefeito Rodrigo Falsetti um posicionamento sobre o retorno da zona azul.

Foram dezenas de comentários na postagem da ACIMG, quase 100% deles contrário a instalação e retorno da zona azul, os comerciantes defendem o serviço terceirizado em benefício próprio, mas não querem pagar a conta, não oferecem o serviço gratuito para seus clientes que já pagam abusivos impostos para manutenção das vias e muitas vezes com a segurança defasada.

Confira abaixo os “prints” de alguns comentários da população contrária ao retorno da zona azul na própria página da ACIMG.