Comerciantes e cidadãos protestam contra o “LOCKDOWN”

Centenas de comerciantes estão neste momento em frente o prédio da Câmara Municipal e Prefeitura de Mogi Guaçu em protesto contra o Decreto de lockdown publicado e com validade a partir da 00H00 desta terça (02) até domingo dia 07 as 00H00 que fecha a cidade, medida entendida como combate a disseminação do vírus chinês, covid-19.

Comerciantes e cidadãos contrário ao lockdown marcaram o protesto pelas redes sociais no final de semana e o ponto de encontro foi na Avenida Brasil próximo ao Tiro de Guerra, onde saíram em carreata rumo à Prefeitura.

A Guarda Civil Municipal interditou o trânsito que da acesso para a Câmara e a Prefeitura, o que causou revolta de alguns no entanto, não impede a manifestação.

Os Vereadores se reuniram com o Prefeito Rodrigo Falsetti (Cidadania) neste domingo e ele se comprometeu em ir nesta segunda-feira, 1º de março, a São João da Boa Vista, onde está o DRS (Departamento Regional de Saúde) para discutir alternativas no enfrentamento a crise de Saúde na cidade e região.

O Vereador Jéferson Luís fez uma live após o término da reunião dos Vereadores com o Prefeito Rodrigo Falsetti e falou sobre o assunto, veja no vídeo abaixo:

Estamos acompanhando o desfecho da manifestação e em breve maiores informações.