Comerciante teria praticado estelionato contra cerca de 70 clientes no valor de mais de R$ 1,6 milhão

Um grupo de aproximadamente 70 pessoas, entre moradores de Mogi Mirim, Itapira, Estiva Gerbi e Mogi Guaçu, está revoltado com um suposto estelionatário chamado Douglas Rodrigues, proprietário da Tok Now. Na tarde deste domingo (30), os consumidores foram até o Plantão Policial em Mogi Guaçu e fizeram BOs (Boletins de Ocorrência) contra o suspeito.

As supostas vítimas do golpe relataram que fizeram compras de móveis planejados, que somados os valores, chegam a R$ 1,6 milhões. No entanto, nada foi entregue. E pior, na manhã desta segunda-feira (31), Rodrigues, segundo os denunciantes, enviou um comunicado avisando que fechou a Tok Now de forma definitiva.

Um número de telefone foi deixado para os clientes fazerem contato, mas ninguém atende aos chamados.

“Estamos desesperados. Pagamos valores altos e provavelmente fomos vítimas de um golpe. Muitas pessoas estão sem dinheiro para comprar outros móveis, e com tudo desorganizado em suas casas. Muitos sonhos estão sendo destruídos”, disse a empresária Vivian Cassino, de 35 anos.

Ela contou que começou a pagar a Tok Now em 2019, e quando começou a exigir que os móveis fossem entregues, já que estava finalizando a obra, ninguém respondia, ou dava um retorno satisfatório sobre a finalização do serviço. Quando percebeu que poderia ser um golpe, Vivian fez boletins de ocorrência.

Os denunciantes relataram que se conheceram após fazerem reclamações no Facebook,nas publicações de venda da Tok Now. Atualmente, eles têm um grupo de WhatsApp com 67 pessoas.

As compras das pessoas que estão no grupo são de valores que variam de R$ 7 mil a R$ 200 mil. Os móveis planejados comprados, mas não entregues, são armários, mesas, guarda-roupas, camas, entre outros itens.

Revoltado

Outra suposta vítima do golpe, o empresário Welber Montejano, 42 anos, relatou que pagou R$ 90 mil para Douglas Rodrigues. “O revoltante é saber que, mesmo sem entregar nossos móveis, ele continuou fechando vendas nos últimos meses de 2021, como se tudo estivesse normal. Toda essa situação nos fez muito mal. Ficava pensando o tempo todo no problema. Até a minha rotina de trabalho ficou prejudicada. Agora, tudo tomou uma proporção muito grande”, contou Montejano.

Além disso, Montejano disse que alguns móveis chegaram a ser entregues para alguns clientes, mas que são de “péssima” qualidade e que pela aparência são usados. O empresário também relatou que a sede da Tok Now está fechada, com a luz cortada e que funcionários da empresa contaram que estão sem receber.

Estelionato

Vender um produto e não entregar, de acordo com o Código Penal Brasileiro, é crime de estelionato, previsto no artigo 171. A legislação sobre o assunto prevê multas e até prisão para quem comete esse tipo de crime.

Para os denunciantes, a Polícia Civil informou que vai investigar o caso. Vamos pedir um posicionamento oficial e acompanhar os desdobramentos das investigações.

Outro Lado

Douglas Rodrigues foi procurado pela reportagem do Zatum por duas vezes, na tarde de domingo e na manhã de segunda-feira. Mensagens foram deixadas com a mulher que se apresenta como advogada dele. No entanto, até o fechamento deste texto nenhum retorno foi enviado. O espaço está aberto, importante salientar.

