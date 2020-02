Começa sábado (22) às 15h00 o “Rebanhão de Carnaval 2020”

Neste sábado, 22 de fevereiro de 2020 às 15h, na Escola João Bueno Júnior (Jardim Centenário) acontecerá a abertura do Rebanhão de Carnaval 2020 com o tema: “Não Vos Conformei com este mundo” (Rm 12,2).

O evento organizado pela Renovação Carismática Católica (RCC) de Mogi Guaçu há mais de 25 anos, contará com santa missa todos os dias, momentos de pregação, adoração ao Santíssimo Sacramento, oração, louvor e é um convite à toda população para que aproveitem este feriado prolongado com muita alegria e espiritualidade.

As missas serão presididas pelos padres:

Dia 22/02 (Sábado) às 15h – Pe. Celso de Moraes (Paróquia São Judas Tadeu)

Dia 23/02 (Domingo) às 16h – Pe. Moisés Barbosa (Paróquia N. Sra. do Rosário “Capela”)

Dia 24/02 (Segunda) às 17h – Pe. Mário Adorno (Paróquia Santo André – Martinho Prado)

Dia 25/02 (Terça) às 11h – Pe. Anderson Daniel (Paróquia Santa Edwiges)

Durante o evento, haverá atendimento de confissões, atendimento de oração e aconselhamento individual, além de praça de alimentação e venda de artigos religiosos.

A entrada é FRANCA e aberta à todos, independentemente da idade. Informações pelo telefone: 19 99681-2871 (Claudeniro) ou pelo facebook: RCC Mogi Guaçu (Link)