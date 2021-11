Começa construção da nova ponte da Avenida dos Trabalhadores

Quem passa pela ponte de ferro da Avenida dos Trabalhadores já observa o movimento nas margens do Rio Mogi Guaçu. Isto porque, foi iniciada a construção da ponte que será erguida ao lado da ponte centenária. O prazo para conclusão do serviço é de 14 meses.

A empresa vencedora da licitação, a Trilha Engenharia Ltda, já havia cercado o local para receber o canteiro de obras. Desde a última sexta-feira, 26 de novembro, homens estão trabalhando na edificação do suporte dos tubulões, ou seja, o alicerce da estrutura.

“São duas obras extremamente importantes para a mobilidade urbana e estamos acompanhando de perto a execução dos trabalhos. Com o avanço da obra da ponte da Avenida Brasil, a empresa iniciou a ponte da Trabalhadores”, comentou o secretário de Obras e Mobilidade, José Antonio Ortiz Bueno.

O serviço é conduzido pela mesma empresa que trabalha na edificação da ponte da Avenida Brasil. Ambas são executadas por meio de convênio do Programa Avançar Cidade do Governo Federal, com financiamento da Prefeitura junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 29 milhões. Deste total, R$ 14,5 milhões são para as pontes.