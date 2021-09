Com parceria privada, obras de revitalização na ponte de pedestre são iniciadas

As Secretarias de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, de Obras e Mobilidade e Serviços Municipais iniciaram no começo da semana os serviços de revitalização na ponte de pedestres Prof. José Inocêncio Monzoli, o Zinho Monzolli, no Centro de Mogi Guaçu.

Por enquanto, as equipes trabalham na recuperação da estrutura metálica. Após a conclusão desta etapa, serão executados os serviços de lavagem da estrutura, jardinagem, pintura, iluminação pública e toda a revitalização do entono da ponte de pedestres com a participação voluntárias de empresas privadas.

Devido ao apoio e parceria da Prefeitura com a iniciativa privada, mais esta melhoria foi conquistada para a população pelo Prefeito Rodrigo Falsetti, Vale lembrar que a ponte de ferro da Avenida Trabalhadores recebeu todas as melhorias que vimos hoje também com parcerias de empresas privadas.