Com grande atuação, Guaçuano vence o Mogi Mirim por 3 a 0

A primeira vitória do ATLÉTICO GUAÇUANO no Campeonato Paulista Sub20 não poderia ter sido melhor. Com uma grande atuação, o Mandi venceu o Mogi Mirim por 3 a 0 na manhã deste domingo ( , no Estádio Carlos Nelson Bueno, o Furno, em Mogi Guaçu. O resultado colocou a equipe na quarta colocação do Grupo 7 com três pontos.

O derby envolvendo os dois rivais tradicionais teve todos os ingredientes de um duelo como este. Torcida presente, muito batuque e emoção do começo ao final. Melhor para o Mandi, com uma atuação de encher os olhos e um placar que refletiu a superioridade da equipe dentro de campo.A história desse confronto começou a ser contada com apenas dois minutos de jogo, quando o Mogi Mirim teve um penalti a seu favor. Mas, quem levou a melhor foi o goleiro Lucas, que defendeu a cobrança de Guilherme. O alviverde já estava melhor quando abriu o placar, aos 22 minutos. Após cobrança de escanteio, num bate-rebate na área, Kauã Gabriel pegou firme para marcar.

Na etapa final, o Mandi continuou com o controle do jogo e pressionando o Mogi Mirim. O adversário acertou uma bola no travessao. Mas, logo em seguida, o alviverde ampliou. O lateral esquerdo Pedrinho recebeu cruzamento da direita e marcou de cabeça. A vitória foi sacramentada aos 31 minutos, quando Arthur encarou a zaga e bateu cruzado para fazer 3 a 0. Daí para o final, a equipe administrou o resultado e comemorou uma vitória maiúscula diante do seu torcedor. “Difícil dimensionar o tamanho desse resultado. O clube retornando agora a uma competição, jogando em casa e diante um adversário tradicional. É um clássico e como todo classico, sabiamos que ia ser difícil”, disse o técnico André Quartieri.

Para ele, foi um jogo intenso e de muita entrega dos jogadores. “Construímos um resultado que foi merecido. Uma vitória que nos anima e nos qualifica para a sequência da competição. Trabalhar para manter o nível de atuação”, destacou. O Sub20 do Mandi volta a jogar na quarta-feira (11), diante da Itapirense, em Itapira.