Com celular furtado de loja, homem paga R$ 1 mil de fiança para não ficar preso

Equipe de ROCAM (Rondas Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) com os PMs Moreira, De Cássia e Maganha em operação “São Paulo Mais Seguro” por Mogi Guaçu no início da noite desta quinta (15) abordaram um homem suspeito pela Rua Júlio Caporali Coelho no Jardim América.

O suspeito foi submetido a busca pessoal onde foi localizado uma aparelho celular Samsung modelo A 750g, o qual foi pesquisado via COPOM e constou produto de furto dia 18/02/19 na loja casas Bahia de Mogi Mirim.

Diante dos fatos foi dada voz dado voz de prisão ao indiciado e apresentado no Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu onde o mesmo foi autuado por Receptação, onde foi arbitrado fiança no valor de R$ 1 mil, sendo pago e posteriormente foi liberado para responder em liberdade, já o aparelho foi apreendido.