Com apoio da Patrulha Rural da GCM, trator furtado é recuperado

Com apoios dos GCMs da Equipe Patrulha Rural, André, Calisto e Valdeci um trator furtado foi localizado e recuperado próximo a Fazenda Angelina, Rodovia SP 340, divisa com Espírito Santo do Pinhal por volta das 19h99 desta terça (19)

O trator havia sido furtado no dia 11 deste mês e o proprietário acabou localizando o trator em um canavial, região próximo ao local do furto. Temendo a presença de bandidos, ele solicitou o apoio da Patrulha Rural, a qual deu todo o apoio necessário na recuperação de seu bem, ocorrência registrada pela Polícia Civil.