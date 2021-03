Com 7 Iphones furtados e roubados jovem de 20 anos é detido pela GCM

GCMs da Equipe de ROMU (Rondas Ostensivas Municipal) de Mogi Mirim detiveram L. W. H. de 20 anos nesta terça (30), ele portava aparelhos celulares iPhone produtos de furto ou roubo.

Os GCMs Correa, Helena e Tiago receberam uma denúncia anônima e abordaram o suspeito na Praça 9 de Julho, próximo ao Centro. Segundo apurado, ele receptava os aparelhos e desbloqueava para vender ou vendia as peças.

Dois aparelhos estavam com ele no momento da abordagem e na casa dele que fica no Bairro CDHU foram localizados mais cinco. Na Delegacia ele foi autuado pelo crime de Receptação e pagou fiança para responder em liberdade, duas vítimas reconheceram seus aparelhos e tiveram o bem ressarcido.