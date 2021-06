Com 210 pinos de cocaína, traficante é preso por PMs de Força Tática

Os PMs Sargento Klebersom, Cabo Torriani e Soldado Brunório da Equipe de Força Tática de Mogi Guaçu, durante patrulhamento na zona norte com vista a ações criminosas no início da noite deste domingo (13) abordou um homem no momento em que ele comercializava entorpecentes.

O fato ocorreu na Avenida dos Flamboyants, local esse conhecido como ponto de vendas de entorpecentes. L. G. V. tentou fugir da abordagem, mas foi detido, um outro indivíduo de bicicleta conseguiu se evadir.

Com o abordado foi encontrado 210 pinos de cocaína Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao indiciado e conduzido para a Central de Polícia Judiciária. Por lá o delegado de plantão tomou ciência dos fatos ratificando a voz de prisão, lavrando o auto de prisão em flagrante delito permanecendo o preso a disposição da Justiça para demais providências.