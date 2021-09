Com 140 pinos com cocaína, traficante preso por GCMs de ROMU

No início da noite desta segunda (13), os GCMs de Equipe de ROMU, Everton, Gonçalves e Carlos Borges prenderam um traficante em ação na Rua das Rosedas, Jardim Ypê Pinheiro.

Os GCMs estavam em patrulhamento de rotina, visando o combate ao tráfico de drogas e outros atos ilícitos, quando avistaram três suspeitos, todos tentaram se evadir quando avistaram a viatura, mas foram detidos e averiguados.

Com dois deles, nada de ilícito foi encontrado, já com o terceiro, ele portava 140 pinos com cocaína e alegou que entregaria para outro vender na mesma rua.

Diante dos fatos, sujeito encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e autuado em flagrante, ficando detido a disposição da Justiça., a droga foi apreendida.