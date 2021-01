Com 120 quilos de fiação de cobre furtada, homem é preso pela PM por receptação

Os PMs Celegati e Alan em serviço nesta quinta (14) foram acionados pelo CPOM a comparecer na Rua Francisco Geraldo Franco, no Jardim Canaã II, no local existe um ferro velho e um funcionário da empresa Vivo Telefônica teria flagrado o manuseio de fiação telefônica que poderia ser da empresa que trabalha.

Já no local, a entrada dos PMs foi autorizada pelo proprietário do comércio e foi encontrado em seu poder uma bolsa grande com cerca de 120 quilos de fiação de cobre, o material foi reconhecido pelo funcionário da Vivo como sendo de propriedade da Vivo.

Diante da constatação do crime de receptação, o proprietário do ferro velho identificado como R.C.A. de 43 anos foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e foi autuado pelo Delegado de Plantão, ficando o mesmo preso á disposição da Justiça.