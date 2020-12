Colisão traseira entre caminhões deixa um morto na SP 340

Um grave acidente envolvendo dois caminhões deixou um morto por volta das 14h00 desta segunda (28) no KM 189+200 da Rodovia SP 340 em Mogi Guaçu, local de subida íngreme.

Segundo apurado, um caminhão baú com placas de São Sebastião do Paraíso/MG, carregado com congelados bateu na traseira de outro caminhão com placas de Jaguariúna, este carregado de cevada.

No caminhão baú havia três pessoas, uma apresentou ferimentos leves, outra vítima identificada como sendo Adilson J. S. de 47 anos apresentou ferimentos e foi socorrido por uma ambulância da RENOVIAS para o Pronto Socorro de Aguaí e o terceiro identificado como sendo Henrique, ajudante/passageiro morreu na hora, óbito atestado no local pelo médico do SAMU de Mogi Guaçu com apoio dos Bombeiros, também de Mogi Guaçu. O condutor de 60 anos de Jaguariúna que teve a traseira de seu caminhão atingido nada sofreu.

Houve interdição do trânsito em uma das faixas da rodovia até a retirada dos dois caminhões. A Polícia Rodoviária esteve no local para elaborar o boletim de ocorrência, a Perícia da Polícia Científica também foi acionada.

Fotos Exclusivas: John Everte