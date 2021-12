Colisão traseira deixa motoristas feridos na SP 342

Um acidente de trânsito foi registrado as 16h10 desta segunda (20) na Rodovia SP 342, KM 175, trecho este entre o trevo de acesso a região do Santa Terezinha e Estrada Maria Joaquina de Arruda (Residencial Moacir Guzoni).

Segundo apurado, o condutor de um GM Meriva, com placas de Espírito Santo do Pinhal a que seguia sentido SP 340 acabou batendo na traseira de um VW Golf, que foi arremessado no canteiro lateral, o Meriva ficou danificado na faixa de rolamento.

Testemunhas acionaram a ambulância da RENOVIAS que estiveram no local e socorreram ambos os motoristas, um homem na Meriva e uma mulher no Golf para o PPA com ferimentos leves.

Equipes de apoio da RENOVIAS cuidaram do trânsito e da remoção dos veículos para locais seguros, ocorrência registrada pela Polícia Militar Rodoviária.

Fotos: John Evert