Colisão traseira deixa carros destruídos, 3 escapam sem ferimentos

Um grave acidente ocorrido no final da tarde desta terça-feira, no Km 162 da rodovia SP-340, complicou o trânsito para os motoristas que seguiam sentido Sul (Mogi/Campinas). Um Ford New Fiesta prata, de Mogi Mirim, colidiu na traseira de uma picape Ford Pampa, que havia acabado de sair do acostamento para acessar a rodovia, por volta das 17h30.

O motorista do Fiesta, que ingressou na SP-340 pela avenida Pedro Botesi, na Zona Norte, iria retornar novamente a Mogi Mirim pelo trevo da Santa Cruz, na Zona Oeste. Ele alega que o sol atrapalhou a visibilidade e quando ele percebeu a presença de um carro à sua frente, não deu tempo de desviar.

“Ainda tentei tirar para a esquerda, mas não houve tempo”, explicou. O Fiesta foi parar no canteiro central da rodovia com a frente espatifada. Já a picape, após a batida, ainda capotou antes de parar no acostamento. A Pampa, pertencente a uma empresa de manutenção mecânica, ficou totalmente destruída. Apesar da violência do impacto, ninguém sofreu ferimentos graves.

Apenas o passageiro da Pampa precisou ir até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) onde recebeu atendimento médico. Ele foi socorrido por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).Os motoristas dos dois veículos envolvidos no acidente estavam bem e prestaram esclarecimentos à PMR (Polícia Militar Rodoviária) que esteve no local, sob o comando do tenente Bispo. Vale destacar que o motorista do Ford Fiesta se negou a fazer o teste do etilômetro (bafômetro)

Fonte e fotos: Portal da Cidade Mogi Mirim