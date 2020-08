Colisão frontal na Avenida Trabalhadores deixa três feridos

Um grave acidente foi registrado no início da noite desta quarta (26) na Avenida dos Trabalhadores, próximo ao Campo da Lagoa.

Segundo apurado, a condutora de um Ford Fiesta seguia pela Avenida Trabalhadores sentido Cemitério Santo Antônio, quando por razões ainda a serem apuradas perdeu o controle do veículo, acessou o canteiro central e atingiu frontalmente com um GM Corsa que vinha no sentido contrário, neste veículo estava duas agentes penitenciárias que retornavam no trabalho.

O SAMU foi acionado juntamente com o Resgate do Corpo de Bombeiros. As três vítimas tiveram ferimentos diversos pelo corpo e foram socorridas para a Santa Casa, onde permaneceram sob cuidados médicos.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e providenciou a retirada dos veículos para a liberação do trânsito que ficou interditado no trecho.