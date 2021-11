Colisão frontal envolvendo carro de Mogi Guaçu deixa casal morto na SP 340

No início da tarde deste domingo (07), um casal morreu após um grave acidente de trânsito na SP 340 no km 140 (Campinas-Mogi Mirim).

Foi uma colisão frontal que aconteceu nas proximidades da base da Renovias, trevo que dá acesso para Santo Antônio de Posse e Holambra.

Foi apurado que o condutor de um Fiat Uno com placas de Santo Antônio de Posse estava na contramão da via e bateu contra um Ford Ká, com placas de Mogi Guaçu o qual seguia sentido Mogi Mirim.

O casal que estava no Fiat Uno morreu na hora. Uma mulher e uma criança de 7 anos que estavam no Ká tiveram ferimentos leves, apesar do impacto da batida. Elas foram socorridas para atendimento médico na Santa Casa de Jaguariúna e passam bem.

Outro acidente gravíssimo na região

O casal de Holambra que morreu no acidente na Rodovia Limeira – Mogi Mirim

Quase no mesmo horário deste acidente da SP 340, outro acidente matou carbonizado um homem e feriu gravemente uma mulher em um acidente que foi registrado na SP 147 (Rodovia JoãoTosello) no sentido Limeira- Mogi Mirim.

No acidente, um caminhão colidiu contra um Fiat Pálio que acabou pegando fogo, o homem morreu na hora e teve seu corpo carbonizado, já a mulher conseguiu sair com vida, porém teve partes de seu corpo queimada e morreu no Hospital horas mais tarde.

As duas ocorrências foram registradas pela Polícia Militar Rodoviária e em ambos os casos, a Polícia Civil vai apurar as responsabilidades e causas dos acidentes.

Acidente Rodovia Limeira – Mogi Mirim