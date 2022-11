Colisão frontal entre motocicletas deixa três feridos na Avenida Suécia, um deles grave

Por volta das 16h00 deste domingo (30), um grave acidente foi registrado pela Polícia Miliar na Avenida Suécia, Jardim Santa Terezinha I.

Segundo apurado, uma Honda Falcon com um casal e uma Honda Pop 100com um homem na direção colidiram frontalmente nas proximidades do antigo Posto Guido.

Os três ocupantes das motocicletas ficaram bastantes feridos e com fraturas, mas o condutor da Falcon foi o que apresentou maior gravidade.

Socorristas do SAMU e até da ambulância da RENOVIAS deram os primeiros socorros aos três envolvidos e encaminharam para PPA e Santa Casa, ainda não há informações sobre o estado de saúde de todos.

O local do acidente ficou interditado por horas até o trabalho de Perícia da Polícia Científica, a qual vai apurar as causas e responsabilidades do acidente.

Fotos: John Everte