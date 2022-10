Colisão frontal deixa motocicletas destruídas e condutores feridos

Um grave acidente foi registrado pela Polícia Militar por volta das 21h30 deste sábado (22) no Jardim Ypê Amarelo.

Segundo apurado no local do acidente, o condutor de uma Honda Titan 150 colidiu frontalmente contra um Yamaha XT 600 quando trafegavam pela Avenida Gorgina Theodoro de Oliveira, principal avenida do bairro.

Com a forte colisão, as vítimas foram arremessadas violentamente ao solo, duas viaturas do SAMU foram para o local e prestaram os primeiros socorros para ambos os condutores. Uma vítima foi encaminhada para a Santa Casa pelo Condutor Socorrista Machado e a Técnica Ana com dilaceramento em uma das pernas. Já a outra vítima foi socorrida pelo Condutor Socorrista Alessandro e Heber também com ferimentos moderados.

O local do acidente foi preservado para que a Polícia Científica fizesse os trabalhos de Perícia onde será apurado as causas e as responsabilidades do acidente.

