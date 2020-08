Colisão frontal deixa dois feridos na Vicinal Guaçu-Martinho Prado

No inicio da tarde deste domingo (02), um acidente de trânsito com vítimas foi registrado na Vicinal Vice Governador Almino Afonso, próximo ao trevo do Distrito Industrial Getúlio Vargas, trevo este que dá acesso para a Rodovia SP 340.

Segundo apurado, o condutor de um Honda Civic com placas de Morungaba/SP que vinha sentido Mogi Guaçu teve um mal súbito, perdeu o controle do veículo e colidiu frontalmente contra um Hyundai HB 20 com placas de Mogi Guaçu que vinha no sentido contrário.

Socorristas da RENOVIAS e SAMU foram acionados a após prestarem os primeiros socorros, duas pessoas, um de cada veículo foram removidos para hospitais em busca de melhor avaliação e cuidados médicos.

Fotos Exclusivas: John Everte