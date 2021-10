Colisão frontal da SP 340 deixa dois motoristas feridos

Um acidente ocorrido na tarda desta segunda-feira (4) na rodovia SP-340, deixou duas pessoas feridas. Por volta das 16h00, o motorista de um Ford Ka, com placas de Itapira, que trafegava na pista Norte, sentido a Mogi Guaçu.

Na altura do Km 160, próximo ao Portal Hotel, ele perdeu o controle do carro e, em seguida, atravessou o canteiro central da rodovia. O carro desgovernado acabou colidindo, violentamente, com um Fiat Palio que vinha em sentido oposto, pela pista Sul.

No impacto, ambos os motoristas se feriram. O condutor do Ford Ka foi socorrido por outros motoristas e, de acordo com testemunhas, teria sido levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), com ferimentos superficiais. Já o motorista do Palio, de 39 anos, foi atendido por uma equipe médica da Renovias. Ele sofreu trauma de tórax e ferimentos nos joelhos, sendo removido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mogi Guaçu à Santa Casa de Mogi Mirim. No entanto, ele não corre risco de morte.

Na hora do acidente, a pista estava seca e o tráfego era normal. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) também esteve no local do acidente com o cabo Fabrício e soldado Gonzaga que organizaram o tráfego no local.

Fotos: Claudio H. Felício (Portal Cidade de Mogi Mirim)