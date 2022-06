Colisão frontal com carro deixa motociclista gravemente ferido na divisa com Estiva Gerbi

Um grave acidente foi registrado pela PM no início da tarde desta quinta (16), na divisa de Mogi Guaçu com Estiva Gerbi.

Um pintor que conduzia um Honda Titan conduziu frontalmente contra um GM Classic, as condições e responsabilidades do acidente ainda serão apuradas.

Testemunhas acionaram o SAMU e Resgate do Corpo de Bombeiros para o socorro, o motociclista perdeu a consciência e teve parte do pé amputado. Devido a gravidade, o Águia da PM foi acionado e se fez presente no local do acidente, mas ao final, a vítima foi socorrida para a Santa Casa de Mogi Guaçu, segundo informações, apesar da gravidade, não corre risco de morte.