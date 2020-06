Colisão entre motos deixa três feridos em cruzamento com semáforo

No final da noite da última sexta (05), um acidente envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas, duas delas gravemente.

O acidente aconteceu no cruzamento das Avenidas Trabalhadores e Emília Marchi Martini. Duas motocicletas, uma conduzida por uma mulher e a outra conduzida por uma homem com uma mulher na garupa colidiu, os GCMs que estavam no local não quiseram informar quem desobedeceu o sinal vermelho do semáforo, motivo pelo qual o acidente ocorreu.

Equipes do SAMU foram acionado e socorreram as três vítimas, ambos os condutores com fraturas e escoriações diversas.

Fotos exclusivas: John Everte