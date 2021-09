Colisão entre motocicleta e caminhão mata jovem de 20 anos

Um grave acidente vitimou fatalmente um jovem de 20 anos por volta das 11h40 da manhã desta segunda (20) na Rodovia SP 340.

Foi apurado que o jovem motociclista, morador da região do Itaqui e Chácaras Alvorada, identificado como sendo Vitor Junio da Silva Ramos seguia com sua Honda CG Titan sentido Mogi Guaçu, quando no KM 179 por motivos desconhecidos bateu contra a traseira de um caminhão VW Euro3 com placas de Artur Nogueira.

Com a forte colisão, João foi arremessado ao solo e teve morte instantânea. Testemunhas chegaram a acionar a Ambulância da RENOVIAS, mas não havia mais o que ser feito.

O local foi preservado para trabalhos de Perícia e a Polícia Militar Rodoviária, sob o comando do Sargento Klinger registrou a ocorrência.