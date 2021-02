Colisão entre moto e caminhão deixa duas mulheres feridas

Um acidente foi registrado sobre o viaduto sobre a Rodovia SP 342 que dá acesso para a Avenida Suécia e Distrito Industrial João Caruzo na tarde desta quarta (10), no KM 175.

Segundo apurado, M.A.A. de 23 anos conduzia uma Moto Traxx 50 cilindradas sentido Distrito Industrial com uma mulher na garupa, quando perdeu o controle de direção e acabou colidindo na lateral de uma caminhão que seguia no sentido contrário sobre o viaduto.

Com a colisão, a condutora e a garupa foram arremessadas ao solo. A condutora teve uma fratura em uma das pernas e a garupa escoriações.

Equipes de socorro da RENOVIAS, Resgate do Corpo de Bombeiros e SAMU estiveram no local e após prestarem os primeiros socorros encaminharam ambas para a Santa Casa.

A GCM também esteve presente e ajudou na condução do trânsito, a Polícia Militar Rodoviária, com os PMRs Gomes e Rossi elaboram o boletim de ocorrência, veículos com documentações em dia liberados no local, motorista do caminhão sem lesão alguma.

