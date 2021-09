Colisão entre carros assusta motoristas no Jardim Centenário

Um acidente de trânsito foi registrado pela GCM na tarde desta quarta no Jardim Centenário.

Segundo os GCMs Fernandes e Cassimiro, o condutor de um Honda Civic seguia pela Rua Piauí sentido BNH, quando colidiu lateralmente contra um Hyundai HB20 conduzido por uma aposentada de cerca de 70 anos que trafegava pela Rua Belém do Pará e não teria respeitado a preferência.

Com a força do impacto, o HB20 da aposentada foi arremessado sobre a calçada e acabou colidindo contra o muro de uma residência e derrubando uma placa de sinalização.

Homens do Resgate do Corpo de Bombeiros estiveram no local e socorreram a aposentada com traumas leves para o Hospital por precaução.

Ambos os veículos segurados foram guinchados e a via liberada para a normalidade do trânsito.