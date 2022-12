Colisão entre caminhonete e SUV provoca fratura em idoso

Na manhã desta sexta (02), um acidente ocorrido no cruzamento da Avenida dos Trabalhadores e Avenida Emília Marchi Martini mobilizou socorristas do Resgate do Corpo de Bombeiros e SAMU.

Segundo apurado, uma Ford Ranger acabou por motivos ignorados avançando o sinal de vermelho quando seguia sentido bairro pela Emília Marchi e atingiu a lateral de uma SUV Tucson que seguia pela Trabalhadores sentido bairro.

O idoso que conduzia a Tucson acabou ficando retido no volante e precisou dos trabalhos dos homens do Corpo de Bombeiros para ser retirado. Uma equipe do SAMU que dava apoio prestou os primeiros socorros e conduziu o mesmo para a Santa Casa com uma fratura no braço.

Ocorrência registrada pela Polícia Civil.

Fotos: John Everte