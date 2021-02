Colisão entre caminhões deixa SP 340 interditada

Um acidente envolvendo dois caminhões, agora pouco na rodovia SP-340, próximo ao posto da PRM (Polícia Militar Rodoviária), obrigou a RENOVIAS a desviar o tráfego da pista Sul para o trevo da Rodovia dos Agricultores.

O acidente, ocorrido por volta das 13h30, foi causado por um caminhão Mercedes-Benz branco que carregava uma carga de produtos químicos.

Quando passava pelo Km 164, bem em cima de um pontilhão, o veículo teve problemas mecânicos que ocasionaram o travamento das rodas.Sem ter tração e impedido de manobrar, o caminhão ficou perigosamente no meio da pista. Nesse momento, um caminhão baú, Volkswagen Constelation, que trafegava no mesmo sentido acabou colidindo com a traseira do Mercedes, ficando com a cabine destruída.

Apesar da força do impacto, não houve vazamento de soda cálcica que era transportada em containeres de PVC. O caminhão Mercedes havia acabado de fazer uma entrega em Mogi Mirim e seguia para fazer outra entrega em uma empresa às margens da SP-340, antes de apresentar problemas mecânicos.

Já o Constelation estava vazio e seguia de São João da Boa Vista para Curitiba (PR). O motorista desse veículo disse que ao perceber o Mercedes parado na pista, não teve tempo de frear ou desviar, já que nesse exato momento, era ultrapassado por uma carreta pela esquerda.

Por sorte, nenhum dos caminhões envolvidos neste acidente caiu de cima do pontilhão, quando poderiam ter causado um acidente de maiores proporções. Os motoristas e um ajudante que estava no Mercedes receberam toda a assistência da Renovias, mas não precisaram de atendimento médico.

Com a ajuda da PMR, a concessionária desviou o trânsito no local para o trevo de acesso à rodovia dos Agricultores, que ficou bastante movimentado. Ambos os veículos foram rebocados pela própria RENOVIAS e o trânsito voltou ao normal.

Fonte e fotos: Portal da Cidade Mogi Mirim