Colisão entre caminhões causa a morte de motorista de 28 anos na SP 340

Na noite desta segunda-feira (5) um motorista de 28 anos morreu após a colisão entre dois caminhões, na rodovia SP-340, no trecho de saída das Chácaras Alvorada e entrada para o Itaqui, em Mogi Guaçu.

O acidente foi registrado por volta das 23h00. Segundo apurado no local, por motivos ainda a serem investigados, o motorista de um caminhão – carregado com sacos de milho – bateu na traseira de outro veículo com carga de areia.

A batida foi tão violenta que acabou com a frente do caminhão, provocando a morte do condutor. Ele foi identificado pela polícia com sendo Otávio Augusto Kishibe Silva, da cidade de Conchas (região de Piracicaba e Laranjal Paulista) e levaria a carga para o Ceasa, em São Paulo.

A equipe da Renovias – concessionária que administra a rodovia – esteve no local, mas não teve como socorrê-lo.

O condutor do outro caminhão não teve ferimentos, mas a colisão foi tão forte que arrancou a traseira do veículo, que seguia viagem de Analãndia (região de Corumbatai e Pirassununga) com destino a Jacutinga.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) esteve no local e auxiliou o trânsito, que registrou lentidão e tráfego de caminhões e carros por cerca de uma hora, pois uma faixa da rodovia teve que ser interditada.

A equipe de peritos do IC (Instituto de Criminalística) esteve no local para apurar os fatos. O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal).

Fonte e fotos: Fatal: Motorista morre após colidir fortemente contra traseira de outro caminhão (portaldacidade.com) Portal Cidade de Mogi Guaçu