Colisão entre caminhão e carreta tira a vida de motorista de 27 anos

Na madrugada desta quarta-feira (27) um homem de 27 anos morreu após colidir seu caminhão na traseira de outro caminhão na rodovia SP-340, no sentido Aguaí/Mogi Guaçu.

Elton Cesar Perrucio dirigia um caminhão Mercedes – cabine amarela – carregado com laranjas quando chegou ao km 190+700 bateu na traseira do outro veículo Mercedes – cabine branca – que estava com carga de papelão para recicláveis.

O impacto da batida foi tão forte que o caminhão amarelo ficou preso na traseira e o condutor teve morte instantânea, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária.

A equipe da Renovias – concessionária que administra a rodovia – esteve no local e prestou os atendimentos.

O motorista do outro caminhão, que sofreu a batida traseira, não teve ferimentos graves.

As primeiras informações dão conta de que o descarregamento das laranjas seria feito em Santo Antônio de Posse e a carga de papelão na cidade de Amparo.

A ocorrência foi atendida pelos PMRs Cb Barrios e Sd Buzzato.

Fonte e fotos: Portal da Cidade Mogi Guaçu