Colisão entre bicicleta e motocicleta deixa dois feridos

A Polícia Militar registrou mais um acidente de trânsito no final da noite desta terça (30).

Segundo apurado, um homem de 37 anos trafegava com uma bicicleta pela Rua Célio Penteado no Jardim Itacolomy II, sentido Jardim Bandeirantes, o trecho é de uma íngreme descida. Sem respeitar a sinalização de PARE no solo, ele tentou cruzar a Rua Vera Cruz em alta velocidade, quando atingiu um motoboy de 18 anos que seguia sentido Jardim Brasília.

Houve um impacto de grandes proporções, causando a queda brusca e violenta de ambos. Testemunhas acionaram equipes do SAMU e Resgate do Corpo de Bombeiros. Após ser prestado os primeiros socorros, ciclista e motoboy foram encaminhados para a Santa Casa com escoriações e suspeitas de fraturas.

Fotos Exclusivas: Rodrigo Fernandes